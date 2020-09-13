ارتفاع وفيات «كورونا» في بني وليد إلى 11 حالة

أعضاء من فريق الرصد والتقصي في بني وليد. (الإنترنت)

أعلن عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بني وليد، محمد صالح، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات بالمدينة إلى 11 حالة وفاة جراء الفيروس.

وجدد صالح التأكيد على أن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد «أصبح يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بعد تسجيل عدة إصابات تجاوزت 190 إصابة».

كما جدد صالح مطالبة وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تستطيع لجنة مكافحة فيروس كورونا تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.