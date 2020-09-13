بن شرادة: بدء الاجتماع الثاني مع اللجنة المصرية المكلفة ملف الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 13 سبتمبر 2020, 02:30 مساء
عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عضو مجلس الدولة سعد بن شراده، اليوم الأحد، بدء الاجتماع الثاني بين شخصيات سياسية وعسكرية ليبية وبين اللجنة الحكومية المصرية المكلفة ملف الأزمة الليبية في القاهرة.

وقال بن شرادة في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إن الوفد سعى خلال الاجتماع الأول إلى التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار.

وأشار إلى تكثيف التواصل المصري مع الغرب الليبي، باعتبار مصر هي الأقرب جغرافيًّا واجتماعيًّا للشعب الليبي، ودور مصر الكبير في حل الأزمة.

اقرأ أبصًا.. بن شرادة: زيارتنا القاهرة تهدف إلى مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا

ويوم الأربعاء الماضي، بدأ أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس، والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية، زيارة إلى القاهرة  لـ«مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا وما رؤيتهم خصوصًا المنطقة الغربية»، وفق تصريحات سابقة لبن شرادة.

ومن بين الشخصيات الليبية المشاركة في الاجتماع أبوالقاسم قزيط، وعبدالله  جوان، ومحمد  الرعيض, وأبو بكر سعيد، وأيمن  سيف  النصر، والتهامي الجطلاوي، وفهيم  بن رمضان، وحسن شابة.

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