الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار شمال غرب البلاد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (13 سبتمبر).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بهطول أمطار.

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز، إلى أن هذه الأمطار من المتوقع أن تكون رعدية جيدة يومي الإثنين والثلاثاء، خصوصًا على المناطق الساحلية، مما يسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

رأس أجدير حتى مصراتة سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر للسحب مع سقوط أمطار من حين لآخر، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة لهطول أمطار رعدية يومي الإثنين والثلاثاء، خاصة على المناطق الساحليةوعلى المنطقة من ( طرابلس إلى مصراتة) مما يسبب جريان بعض الأودية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة. والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدًا. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية، وبين 34 و36 درجة مئوية على سرت وأبونجيم وتسجل انخفاضًا طفيفًا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية. والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم، وتتحول غدًا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، وبين 34 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها- غات- غدامس- الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.