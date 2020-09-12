لليوم الثالث.. متظاهرون بالبيضاء يطالبون برحيل الحكومة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 08:56 مساء
متظاهرون بالبيضاء يطالبون برحيل الحكومة الموقتة, 12 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)

يواصل المواطنون في مدينة البيضاء تظاهرهم لليوم الثالث على التوالي، مطالبين برحيل الحكومة الموقتة برئاسة عبد الله الثني.

وتجمع المواطنون في مفترق الطلحي بالمدينة، الذي شهد في 2011 شعلة انطلاق المظاهرات المناهضة للنظام السابق.

وقال مصدر محلي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المتظاهرين أضرموا النيران في إطارات السيارات، ورفعوا شعارات منددة بـ«الأوضاع المعيشية الصعبة» التي تمر بها البلاد بشكل عام، ومنطقة الجبل الأخضر خصوصًا من حيث شح المياه، والانقطاع المتكرر للكهرباء.

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وشهدت مدن عدة في غرب ليبيا، مثل طرابلس ومصراتة والزاوية، تظاهرات حاشدة في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس الماضي، ضد تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر، وسوء الإدارة العامة.

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، جماعات مسلحة «مرتبطة» بحكومة الوفاق باستعمال «القوة الفتاكة» لفض المظاهرات السلمية، التي اندلعت أواخر أغسطس ضد الفساد، وقالت إن هذه الجماعات «احتجزت تعسفيًّا أشخاصًا في العاصمة، وعذبتهم، وأخفتهم».

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