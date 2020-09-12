حصيلة إصابات «كورونا» في مصراتة ترتفع إلى 2866 حالة

مركز العزل الصحي بسوق الثلاثاء في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم السبت، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلدية إلى 2866 مصابًا.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن حصيلة الحالات النشطة وصلت إلى 2144 حالة، فيما وصلت حصيلة الشفاء إلى 644، فيما توفي 58 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس، الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

وفجر السبت، أعلنت اللجنة تسجيل 23 حالة شفاء جديدة من فيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى سحب 86 مسحة أنفية بلعومية للكشف عن الفيروس، وإحالتها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة.