«مكافحة الأمراض»: 969 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 86 حالة

تقرير الوضع الوبائي لليبيا حتى يوم الخميس، 10 سبتمبر 2020، (مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 86 مصابا، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 4009 عينات موزعة علي النحو التالي: 1630 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و137 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و188 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و79 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و1236 عينة بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و400 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

إضافة إلى 184 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، وعشر عينات من مختبر فرع المركز الكفرة، و34 عينة في مختبر فرع المركز أجدابيا، وتسع عينات بمختبر فرع المركز طبرق، و22 عينة في مختبر فرع المركز تازربو، و17 عينة بمختبر فرع المركز غدامس، و63 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 21 ألفا و908 حالات، منها 19 ألفا و50 نشطة، وألفان و506 متعافين، بينما توفي 352 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.