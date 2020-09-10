لجنة مكافحة «كورونا» في بني وليد تتسلم أدوية ومعدات طبية وملابس واقية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 10 سبتمبر 2020, 10:57 مساء
الشحنة الطبية المقدمة من بلدية بني وليد للجنة مكافحة كورونا. (الإنترنت)

تسلمت لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، مساء اليوم الخميس، شحنة من الأدوات والمعدات الطبية وبعض الملابس الواقية التي يحتاجها فريق الرصد والوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمدينة.

وأوضح عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، محمد صالح، أن هذه التجهيزات والمعدات الصحية جاءت عن طريق عميد البلدية، سالم إنوير، لمساعدة أعضاء اللجنة بالقيام بأعمالهم في ظل النقص الذي تعانيه اللجنة.

وذكر صالح أن الشحنة تمثلت في معدات خاصة لمكتب الرصد والتقصي مثل الملابس والكمامات والقفازات ومطهرات الأيدي التي يحتاجها فريق الرصد بصفة يومية.

ووجهت لجنة مكافحة فيروس كورونا بمدينة بني وليد، أمس الأربعاء، نداء استغاثة إلى جميع الجهات والمنظمات بضرورة التعاون مع اللجنة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المدينة، والتي تجاوزت 190 حالة إصابة.

الشحنة الطبية المقدمة من بلدية بني وليد للجنة مكافحة كورونا. (الإنترنت)
الشحنة الطبية المقدمة من بلدية بني وليد للجنة مكافحة كورونا. (الإنترنت)
الشحنة الطبية المقدمة من بلدية بني وليد للجنة مكافحة كورونا. (الإنترنت)
الشحنة الطبية المقدمة من بلدية بني وليد للجنة مكافحة كورونا. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في كتابه الجديد بوب ودورد: وزير الدفاع الأميركي السابق وصف ترامب بالخطير ولا ...
دولى
ثلث إصابات «كورونا» الجديدة في بنغازي وزليتن وأجدابيا وباطن الجبل
ليبيا
بعد قرار البقاء.. ميسي يتدرب يوم الإجازة لبرشلونة
رياضة عالمية
مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي ...
ليبيا
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى
ليبيا
ترامب مدافعا عن إدارته أزمة «كورونا»: أردت عدم إثارة ذعر الأميركيين
دولى
اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب دون قرار بشأن اتفاق الإمارات وإسرائيل
عربى
اقزيط: زيارة القاهرة تدعم مسارات جنيف والمغرب.. ولا نية لزيارة الإمارات حاليا
ليبيا
قائد «أفريكوم» يؤكد للنمروش دعم أميركا استمرار الحوار الليبي ووقف إطلاق النار
ليبيا
بن شرادة: زيارتنا القاهرة تهدف إلى مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا
ليبيا
ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
جامعيون وإعلاميون وحقوقيون من برقة يعلنون دعم الحوار ونبذ الحلول العسكرية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى