لجنة مكافحة «كورونا» في بني وليد تتسلم أدوية ومعدات طبية وملابس واقية

الشحنة الطبية المقدمة من بلدية بني وليد للجنة مكافحة كورونا. (الإنترنت)

تسلمت لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، مساء اليوم الخميس، شحنة من الأدوات والمعدات الطبية وبعض الملابس الواقية التي يحتاجها فريق الرصد والوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمدينة.

وأوضح عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، محمد صالح، أن هذه التجهيزات والمعدات الصحية جاءت عن طريق عميد البلدية، سالم إنوير، لمساعدة أعضاء اللجنة بالقيام بأعمالهم في ظل النقص الذي تعانيه اللجنة.

وذكر صالح أن الشحنة تمثلت في معدات خاصة لمكتب الرصد والتقصي مثل الملابس والكمامات والقفازات ومطهرات الأيدي التي يحتاجها فريق الرصد بصفة يومية.

ووجهت لجنة مكافحة فيروس كورونا بمدينة بني وليد، أمس الأربعاء، نداء استغاثة إلى جميع الجهات والمنظمات بضرورة التعاون مع اللجنة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المدينة، والتي تجاوزت 190 حالة إصابة.

الشحنة الطبية المقدمة من بلدية بني وليد للجنة مكافحة كورونا. (الإنترنت)

الشحنة الطبية المقدمة من بلدية بني وليد للجنة مكافحة كورونا. (الإنترنت)

الشحنة الطبية المقدمة من بلدية بني وليد للجنة مكافحة كورونا. (الإنترنت)

الشحنة الطبية المقدمة من بلدية بني وليد للجنة مكافحة كورونا. (الإنترنت)