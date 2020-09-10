37 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 10:55 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الخميس، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وسبع حالات شفاء.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي بزليتن أجرى تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» لـ240 عينة ليتبين سلبية 189 عينة، وإيجابية 37 عينة، إضافة إلى إيجابية 14 عينة مكررة لحالات لم تشف بعد.

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات «كورونا» في زليتن إلى 1366 حالة، بينها 1147 حالة نشطة، و177 حالة شفاء، فيما توفي 29 شخصًا جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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