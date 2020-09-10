أحوال الطقس اليوم: احتمالية سقوط أمطار رعدية على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 11:25 صباحا
أجواء غير مستقرة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن هناك احتمالية سقوط أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على مناطق الشمال الغربي، مع طقس معتدل ورطوبة عالية نسبيا على الساحل.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب على مناطق الجبل الغربي، مع احتمال سقوط أمطار رعدية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية، وبين 35 و38 درجة مئوية على المناطق الداخلية.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مرتفعات الجبل الأخضر، مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل، والرياح شمالية غربية ثم شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، وبين 35 و35 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الحمادة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية غربية، فشمالية إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و39 درجة مئوية.

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