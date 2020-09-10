وفاة مسؤول أمني في بنغازي بـ«كورونا» وإصابة 3 ضباط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 09:18 صباحا
رئيس وحدة التحقيق بقسم شرطة النجدة نقيب عبدالسلام القناشي، (أرشيفية: أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي وفاة رئيس وحدة التحقيق بقسم شرطة النجدة نقيب عبدالسلام جمعة القناشي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتعرض القناشي للإصابة بالفيروس جراء عمله، إذ إن قسم النجدة عمل بالتنسيق مع مستشفيات بنغازي، وتحديدا برج الأمل، لنقل جثامين المتوفين بـ«كورونا»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى إصابة ثلاثة ضباط آخرين، ومجموعة من ضباط صف وأفراد القسم بالفيروس خلال عملهم، وعلي الفور جرى حجرهم، البعض في منازلهم، وآخرون تقرر عزلهم داخل برج الأمل.

وسجلت ليبيا 879 إصابة جديدة بالوباء، وفق آخر حصيلة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، منها 72 حالة في بنغازي.

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