ديوان المحاسبة: شركة الكهرباء تلكأت في تنفيذ مشروع محطة شرق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 03:09 مساء
شعار ديوان المحاسبة الليبي. (أرشيفية: صفحة الديوان على فيسبوك)

قال ديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء،  إن الشركة العامة للكهرباء تلكأت في توقيع عقد محطة شرق طرابلس الذي تمت الترسية فيه على شركة «جي إي» الأميركية وتنفيذ شركة «جاليك»، بالرغم من الحصول على موافقة الديوان على العقد في 27 يناير من العام 2019.

وطالب رئيس الديوان، خالد شكشك، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بتوضيح أسباب عدم توقيع العقد محطة شرق طرابلس مع شركة « GE»، وذلك «على الرغم من موافقة الديوان عليه، واستعداد شركة جاليك للمباشرة في التنفيذ فور إبرام العقد ودون أي شروط مسبقة»، حسب بيان صادر عن الديوان اليوم. 

كما قرر الديوان منح مهلة 20 يوما لشركة «إنكا باور» للبدء في عقود جديدة «غرب طرابلس ـ مصراتة»، «وفي حال عدم إجراء ذلك تتم مخاطبة شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ المشروعين عن طريق مقاول آخر».

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