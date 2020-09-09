شركة الكهرباء تعلن عودة التيار إلى غالبية المناطق

مقر الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تغذية غالبية المناطق بالتيار الكهربائي بعد بناء الشبكة الكهربائية، وإعادة تشغيل معظم وحدات التوليد.

وأشارت الشركة إلى طرح الأحمال يدويا للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية، مثمنة حرص العاملين على «إنجاز المهام في وقت قياسي»، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، حدث إظلات تام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية، حسب شركة الكهرباء التي أشارت إلى تسبب بعض المسلحين في ذلك، بعدما دخلوا محطات التحويل 220، وأرجعوا الأحمال بالقوة، كما منعوا مشغلي المحطات من الرد على غرفة التحكم الرئيسية.