شركة الكهرباء تعلن عودة التيار إلى غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 08:34 صباحا
مقر الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تغذية غالبية المناطق بالتيار الكهربائي بعد بناء الشبكة الكهربائية، وإعادة تشغيل معظم وحدات التوليد.

وأشارت الشركة إلى طرح الأحمال يدويا للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية، مثمنة حرص العاملين على «إنجاز المهام في وقت قياسي»، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، حدث إظلات تام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية، حسب شركة الكهرباء التي أشارت إلى تسبب بعض المسلحين في ذلك، بعدما دخلوا محطات التحويل 220، وأرجعوا الأحمال بالقوة، كما منعوا مشغلي المحطات من الرد على غرفة التحكم الرئيسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس أركان الجيش الأميركي يرد على ترامب: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
دولى
ترامب يعبر عن استعداده للإنفاق من ماله الخاص على حملته الانتخابية
دولى
كوتينيو لن يرحل عن برشلونة
رياضة عالمية
«النهار اللبنانية»: اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت.. وتحرك سريع للدفاع المدني ...
عربى
حوار بوزنيقة في يومه الثالث.. «تفاهمات» حول معايير وضع حد للفساد وتعثر عند ...
ليبيا
السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي
ليبيا
باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
رئيس وزراء إيطاليا: لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب
عربى
هيغواين يغادر يوفنتوس خلال ساعات من أجل بيكهام
رياضة عالمية
استطلاع «الوسط»: التظاهرات تغير الواقع السياسي للبلاد أكثر من الحرب
ليبيا
وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة...
ليبيا
الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»