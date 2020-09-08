السائح يستعرض مع هيئة مشروع الدستور جاهزية مفوضية الانتخابات للاستفتاء

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 03:46 مساء
السائح يستعرض مع هيئة مشروع الدستور جاهزية مفوضية الانتخابات للاستفتاء، 8 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مدى جهوزية المفوضية لتنفيذ القانون رقم «6» لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ناديا عمران، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع، الذي عُقد بمقر المفوضية بطرابلس، تناول مناقشة أخر مستجدات العملية الدستورية، والإجراءات اللازمة لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث تم التأكيد على أهمية مساهمة الأطراف المعنية في الدفع قدمًا بالمسار التأسيسي للدولة وإنهاء المراحل الانتقالية والتأسيس للمرحلة الدائمة التي تجري فيها الانتخابات التشريعية والرئاسية على أساس دستوري واضح.

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وتطرق الاجتماع إلى «الصعوبات والعراقيل التي تحيط بعملية الاستفتاء على الدستور (الذي أنجزته الهيئة التأسيسية في 29 يوليو 2017 وقدمته للاستفتاء)، وطرق وأساليب إنجاح عملية الاستفتاء، فضلًا عن مواقف الأطراف السياسية المختلفة من عملية الاستفتاء ومستقبلها في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد».

واستعرض السائح خلال الاجتماع، «أهمية الدور المشترك بين الجانبين في توعية الناخبين للمشاركة في عملية الاستفتاء حال قبول الأطراف السياسية لها».

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أشرفت على إجراء عملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 20 فبراير 2014، وفي الثاني من أغسطس 2017 تسلمت نسخة رسمية من مسوَّدة مشروع الدستور بعد إقرارها من الهيئة في صورتها النهائية.

السائح يستعرض مع هيئة مشروع الدستور جاهزية مفوضية الانتخابات للاستفتاء، 8 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)
السائح يستعرض مع هيئة مشروع الدستور جاهزية مفوضية الانتخابات للاستفتاء، 8 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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