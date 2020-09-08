زحام أمام المحطات في طبرق بسبب نقص الوقود

زحام أمام المحطات في طبرق بسبب نقص الوقود, 7 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)

تشهد مدينة طبرق هذه الأيام، نقصا شديدا في الوقود، ما سبب ازدحاما شديدا أمام محطات الوقود بالمدينة.

وحسب شهود عيان بالمدينة، أكدوا وقوف السيارات لساعات طويلة في انتظار وصول شاحنات الوقود القادمة، من رأس المنقار بمدينة بنغازي.

وبحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية صباح الإثنين مع عضوي مجلس إدارة شركة البريقة عبدالرحمن عبدالسلام وفرج الجعيدي، مشاكل نقص الوقود والغاز التي تشهدها مدينة طبرق المدينة.

وناقش بوالخطابية مع شركة البريقة سبل التعاون مع البلدية ومشاركتها لحل الكثير من المختنقات داخل المدينة.