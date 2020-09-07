رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية بحضور مدير التحقيقات

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور, طرابلس 7 سبتمبر 2020. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، اليوم الإثنين، بمكتبه في طرابلس وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، حضر اللقاء مدير إدارة التحقيقات صالح الخراز، بناء على طلب الاستدعاء المقدم من إدارة التحقيقات بالهيئة.

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وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة، والتي كان أبرزها ملف صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن في إطار ممارسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دورها الإشرافي والرقابي.