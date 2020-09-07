رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية بحضور مدير التحقيقات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 08:26 مساء
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور, طرابلس 7 سبتمبر 2020. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، اليوم الإثنين، بمكتبه في طرابلس وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، حضر اللقاء مدير إدارة التحقيقات صالح الخراز، بناء على طلب الاستدعاء المقدم من إدارة التحقيقات بالهيئة.

«مكافحة الفساد»: 3 آلاف شركة خاصة تطلب اعتمادات ورؤساؤها موظفون بالدولة

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة، والتي كان أبرزها ملف صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن في إطار ممارسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دورها الإشرافي والرقابي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يصل إلى تدريبات برشلونة للمرة الأولى بعد أزمته الأخيرة
رياضة عالمية
النيابة السعودية: أحكام نهائية بسجن ثمانية متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي
عربى
«النهر الصناعي» يتوقع عودة المياه إلى طرابلس تدريجيا بعد منتصف الليل
ليبيا
بنسلفانيا تشهد معركة انتخابية غير متكافئة بين ترامب وبايدن
دولى
ترامب يدعو الملك سلمان لـ«رأب الصدع في دول الخليج»
عربى
أميركي أسود أصابه شرطي بالرصاص يتحدث للمرة الأولى
دولى
ماذا قال وفد «الأعلى للدولة» في جلسة الحوار الليبي بالمغرب؟
ليبيا
بيان أول من وفدي الحوار الليبي في المغرب
ليبيا
بالصور.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
بوريطة: مخرج الأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية ووقف إطلاق النار يهيئ ...
ليبيا
بليحق: وفد «النواب» المشارك في اجتماع بوزنيقة ليس مسؤولا عن تسمية المناصب ...
ليبيا
تركيا تدعم بيان السراج بوقف إطلاق النار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سويسرا تدشن نفقا جديدا عبر جبال الألب