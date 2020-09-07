«النهر الصناعي» يتوقع عودة المياه إلى طرابلس تدريجيا بعد منتصف الليل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 02:52 مساء
أحد خزانات النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت)

توقع جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» عودة المياه تدريجيًّا إلى العاصمة طرابلس بعد منتصف ليل اليوم الإثنين، في حال استمرار استقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ.

وأشار إلى عودة التيار الكهربائي لمحطة الضح بموقع ترهونة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأرجع الجهاز تأخر عودة المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى عوامل خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة؛ تتمثل في عدم استقرار خطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمنطقة حقول الآبار.

كما لفت إلى تكرار حالات الفصل لمحطات الضخ والآبار أمس الأحد، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن محطة الضخ بموقع ترهونة أمس وحتى صباح اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يدعو الملك سلمان لـ«رأب الصدع في دول الخليج»
عربى
أميركي أسود أصابه شرطي بالرصاص يتحدث للمرة الأولى
دولى
ماذا قال وفد «الأعلى للدولة» في جلسة الحوار الليبي بالمغرب؟
ليبيا
بيان أول من وفدي الحوار الليبي في المغرب
ليبيا
بالصور.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
بليحق: وفد «النواب» المشارك في اجتماع بوزنيقة ليس مسؤولا عن تسمية المناصب ...
ليبيا
تركيا تدعم بيان السراج بوقف إطلاق النار
ليبيا
انطلاق جلسات الحوار بين وفدي «النواب» و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية
ليبيا
ريال مدريد قد يلجأ إلى العجوز كافاني
رياضة عالمية
تغطية خاصة: تطورات وأحداث ليبيا (3 من 3)
فيديو
مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في «اعتداء إرهابي» في سوسة
عربى
دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستحضر مضاد للبعوض قد يكون فاعلاً في مواجهة كورونا