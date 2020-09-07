تمديد غلق مدينة غدامس 3 أيام لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 01:20 مساء
مدينة غدامس القديمة، (الإنترنت: أرشيفية)

قرر المجلس البلدي غدامس تمديد غلق المدينة ثلاثة أيام، اعتبارًا من السادسة مساء اليوم الإثنين.

ووجه المجلس الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ القرار «بكل حزم»، داعيًا المواطنين إلى التعاون حفاظًا على المصلحة العامة وسلامة الجميع، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى عدم استقرار الوضع الوبائي في المناطق المجاورة، لافتًا إلى أن القرار اتُّخذ بتوصية من اللجنة الطبية بمستشفى غدامس العام، واللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وسجلت ليبيا رقمًا قياسيًّا في عدد الإصابات اليومية الإثنين، بواقع 1086 حالة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 ألفًا و834 حالة.

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