أمن بنغازي يضبط تشكيلا عصابيا ارتكب عمليات خطف في بني وليد

أسلحة عثر عليها مع تشكيل عصابي تخصص في جرائم الخطف ببني وليد، 6 سبتمبر 2020، (أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أفراد تشكيل عصابي تورط في عمليات خطف بمدينة بني وليد.

تعود بداية القصة إلى ورود معلومات إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية عن مهربي بشر ارتكبوا وقائع خطف أفراد من العمالة المصرية في مدينة بني وليد، وإطلاقهم مقابل فدية، ومنهم من جرى ضبطه سابقًا على ذمة قضية، حسب بيان على صفحة المديرية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأسفرت جهود أفراد القسم عن رصد تحركات التشكيل ومعرفة أوقات تواجد أفراده داخل مدينة بنغـازي، حيث حُدِّد المكان والوقت، وراقبوا تحركاتهم، وقاموا بإعداد محضر وعرضه على النيابة العامة، التي بدورها أصدرت الإذن بضبط التشكيل.

وعقبها انتقل أفراد الأمن إلى وكر التشكيل، حيث أُلقي القبض عليهم، وبتفتيش المنزل عُـثر على كمية كبيرة من الأسلحة النارية، ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وذخيرة، إضافة إلى سيارتين بهما أسلحة أيضًا، وجرى تحريز كامل الضبطيات والإحالة إلى النيابة العامة.