لجنة حصر المحالين للاحتياط العام ببني وليد تحدث بياناتها لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 06 سبتمبر 2020, 09:50 مساء
اجتماع مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، مع مكتب بني وليد. (الإنترنت)

قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن لجنة حصر المحالين إلى الاحتياط العام بالمراقبة، بدأت منذ الأحد الماضي في حصر وتحديث بيانات المحالين للاحتياط العام لتحديد احتياجاتهم التدريبية للرفع من كفاءتهم والاستفادة منهم في تغطية العجز القائم في بعض التخصصات العلمية.

وأضاف صالح أن مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، أبوبكر الهاشمي، زار اليوم الأحد، رفقة مراقب التعليم ببني وليد، خالد سالم، إدارة مكتب الاحتياط العام في البلدية واجتمع مع مديره، هشام سديرة لمتابعة عمل الإدارة.

وأوضح صالح أن الزيارة تأتي في إطار متابعة مكتب الاحتياط العام بوزارة التعليم عمل مكتب بني وليد بشأن الالتزام بعملية حصر وتحديث بيانات الاحتياط العام للمعلمين.

وأضاف صالح أن مكتب إدارة الاحتياط العام بمراقبة تعليم بني وليد يشرف على عدة لجان تضم عددا من المفتشين التربويين تشرف كل منها على عملية تقييم وإجراء مقابلات شخصية للمعلمين الذين جرى إحالتهم على الاحتياط العام.

وأوضح صالح أن عملية حصر الاحتياط العام تأتي بناء على قرار وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني رقم (385) لسنة 2020، لمكتب التفتيش التربوي بالتعاون مع قسم الاحتياط العام بتشكيل لجان لإجراء المقابلات الشخصية لجميع المحالين للاحتياط بمراقبات التعليم.

اجتماع مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، مع مكتب بني وليد. (الإنترنت)
اجتماع مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، مع مكتب بني وليد. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق جلسات الحوار بين وفدي «النواب» و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية
ليبيا
ريال مدريد قد يلجأ إلى العجوز كافاني
رياضة عالمية
تغطية خاصة: تطورات وأحداث ليبيا (3 من 3)
فيديو
مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في «اعتداء إرهابي» في سوسة
عربى
دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب ...
ليبيا
كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به
دولى
لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين
ليبيا
منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن «فعالا وآمنا»
دولى
«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة
رياضة عالمية
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين