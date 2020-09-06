مباحثات بين مصر ومالطا حول تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، القاهرة, 6 سبتمبر 2020 (الخارجية المصرية).

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، اليوم الأحد، آخر المستجدات على صعيد الساحة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال شكري نظيره المالطي، حيث أكد الوزير المصري «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مع العمل نحو التوصل إلى الحل السياسي المنشود»، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى «ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية».

ووفق البيان نفسه، شدّد الوزيران على «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من منظور شامل، والتوصل إلى حلول على مستوى إقليمي ودولي، وأهمية تطبيق مبدأيّ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء بين دول جنوب وشمال المتوسط، وكذا بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي».