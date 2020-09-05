14 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 08:15 مساء
عامل صحي يضع عينة مسحة في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، اليوم السبت، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي بالمنطقة، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنها تسلمت نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» لـ65 عينة من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي، ليتبين سلبية 51 عينة، وإيجابية 14.

وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع 12 حالة من مدينة جالو (6 من العرق، و4 من الشرف، و2 من اللبة»، إضافة إلى حالتين من مدينة أوجلة (واحدة من شارع بوقرين، والثانية من حي الزيتونة).

ومساء الجمعة، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالواحات، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس «كورونا»، ما رفع إجمالي الوفيات إلى أربع في المنطقة.

وتقع الواحات في الجنوب الشرقي بين محافظة بنغازي والكفرة ومحافظة سرت من جهة الغرب، وأهم مدنها جالو وأجلو وأجخرة، وتعتبر من أهم مصادر ليبيا في النفط والغاز، لما تحتويه من حوض يشكل مخزونًا واحتياطيًّا هائلًا، وبوجود عديد الموانئ مثل ميناء البريقة النفطي، وميناء الزويتينة، والشركات والحقول النفطية الكبيرة.

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