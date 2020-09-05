تسجيل حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» في بني وليد

مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة لشخص مصاب بفيروس «كورونا المستجد» داخل المدينة.

ومساء الجمعة، أعلنت اللجنة عن تسجيل حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى سحب 124 عينة للكشف عن الفيروس من مخالطين لحالات إصابة مؤكدة، مشيرة إلى إرسال العينات إلى المختبر المرجعي ببلدية طرابلس للتأكد من خلوها من الفيروس.

وطالبت لجنة الطوارئ بني وليد من جميع المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي لحين خروج نتائج العينات والتواصل مع رقم الطوارئ 0920927273 حالة ظهور أعرض أو أي استفسار.