بالصور.. الحرس البلدي في طرابلس يزيل عشوائيات في جزيرة بن تركية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 10:55 صباحا
جانب من أعمال إزالة عشوائيات في جزيرة بن تركية في طرابلس. (شركة الخدمات العامة طرابلس).

أعلن جهاز الحرس البلدي في طرابلس، اليوم السبت، قيام أعضائه بإزالة العشوائيات من جزيرة بن تركية، التي كانت تسبب عرقلة في حركة المرور، موضحًا أن أعمال الإزالة جرت مساء أمس، بمشاركة شركة الخدمات العامة، ووحدة الدوريات والتحري بفرع الجهاز.

وفي العاصمة أيضًا، عُـقد صباح اليوم الاجتماع الدوري لمديرية أمن طرابلس بحضور مدير الأمن أسامة عويدان، ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش.

وناقاش الاجتماع ملفات الأزمة بمديرية أمن طرابلس بحضور رؤساء المكاتب و الأقسام ورؤساء ملفات الأزمة، وخلاله استعرض الحضور نتائج أعمال اللجان والمهام المكلف بها ضباط الأمن بالمديرية.

جانب من أعمال إزالة عشوائيات في جزيرة بن تركية في طرابلس. (شركة الخدمات العامة طرابلس).
جانب من أعمال إزالة عشوائيات في جزيرة بن تركية في طرابلس. (شركة الخدمات العامة طرابلس).
جانب من أعمال إزالة عشوائيات في جزيرة بن تركية في طرابلس. (شركة الخدمات العامة طرابلس).
جانب من أعمال إزالة عشوائيات في جزيرة بن تركية في طرابلس. (شركة الخدمات العامة طرابلس).
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