شباب حي بطبرق يغلقون الطريق المؤدي لوسط المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 05 سبتمبر 2020, 12:54 صباحا
أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية الإنترنت)

أغلق شباب من حي «جبيلة النور» بمدينة طبرق، مساء الجمعة، الطريق المؤدي لوسط المدينة، وتحديدًا أسفل الكوبري بسبب طفح المجاري المتسرب منذ أسبوعين.

ويعاني سكان حي «جبيلة النور» من الرائحة الكريهة والتلوث البيئي وحرق الإطارات وسط الطريق.

بدوره، أوضح مدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق، المهندس نصر شرح البال، إن مشروع «الكورنيس» ليس سببًا في طفح المياه وتجمعها أسفل الكوبري، لافتًا إلى أن المكتب خاطب رئيس الموارد المائية بالخصوص.

وكشف في بيان منشور على صفحة بلدية طبرق بموقع «فيسبوك» عن توريد مضختين جديدتين للمحطة رقم «7»، على أن تورد البقية من الخارج، مؤكدًا أن مشروع «الكورنيش» روعي في تصميمه عدم التسبب في أي فيضان أو تسرب للمياه.

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