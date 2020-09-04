بالصور: إزالة محال مخالفة في طرابلس

إزالة أحد المحال المخالفة في شارع خالد بن الوليد بطرابلس، 4 سبتمبر 2020، (شركة الخدمات العامة طرابلس)

نفذت شركة الخدمات العامة طرابلس التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق أعمال إزالة لمحال مخالفة في العاصمة.

واستهدفت الحملة المحال المبنية بشكل عشوائي في منطقة الظهرة بشارع خالد بن الوليد، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، والتي نشرت صورا للمعدات المستخدمة في حملة الإزالة.

وفي سياق متصل، نفذت إدارة الاحتفالات والزينة أعمال صيانة نافورة حديقة جنة لعريف، كما واصلت الشركة ممثلة في إدارة الخدمات أعمال النظافة العامة في الشوارع الرئيسة والفرعية بالعاصمة، حيث نقل أفرادها مخلفات تقليم النخيل من الحديقة أمام فندق الودان طريق الشط، ونفذوا أعمال تهذيب الأشجار بجانب مدرسة طرابلس طريق شارع النصر.

معدات مستخدمة في الحملة

جانب آخر من أعمال الإزالة

رفع الركام الناتج عن الحملة