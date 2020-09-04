بالصور: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في وازن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 11:00 صباحا
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية في وازن يراجعون تاريخ صلاحية أحد المنتجات، 3 سبتمبر 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

ضبط أفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع وازن مواد غذائية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية على محلات في البلدية، حيث اتخذت الإجراءات حيال المخالفين، كما أكد المركز استمرار حملاته بصفة دورية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتشهد العديد من المدن حملات تفتيشية لأفراد المركز خلال الفترة الأخيرة، إذ ضبط أفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب غريان، أمس الخميس، شاحنة محملة بكميات كبيرة من عبوات مياه الشرب، غير مدون عليها تاريخ انتهاء الصلاحية، كما أن العبوات غير محكمة الإغلاق، مما يتسبب في عدم تعقيم المياه بشكل جيد.

كما أغلق أفراد فرع العاصمة مخبزين داخل نطاق بلدية طرابلس المركز، الأربعاء الماضي، بعد رصد عدة ملاحظات، منها أن نظام التهوية داخلهما رديء، إضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة العامة، والتخلص من القمامة بطريقة غير سليمة.

جانب من أعمال التفتيش على محل بالبلدية
المفتشون خلال معاينة بعض المواد الغذائية
جانب آخر من الحملة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
بوريل: الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة
ليبيا
«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
السلطات الأميركية تطالب الولايات بالاستعداد لتوزيع لقاح لـ«كوفيد-19» قبل نوفمبر
دولى
سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ...
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأعضاء الأكثر عرضة للسرطان