بالصور: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في وازن

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية في وازن يراجعون تاريخ صلاحية أحد المنتجات، 3 سبتمبر 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

ضبط أفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع وازن مواد غذائية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية على محلات في البلدية، حيث اتخذت الإجراءات حيال المخالفين، كما أكد المركز استمرار حملاته بصفة دورية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتشهد العديد من المدن حملات تفتيشية لأفراد المركز خلال الفترة الأخيرة، إذ ضبط أفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب غريان، أمس الخميس، شاحنة محملة بكميات كبيرة من عبوات مياه الشرب، غير مدون عليها تاريخ انتهاء الصلاحية، كما أن العبوات غير محكمة الإغلاق، مما يتسبب في عدم تعقيم المياه بشكل جيد.

كما أغلق أفراد فرع العاصمة مخبزين داخل نطاق بلدية طرابلس المركز، الأربعاء الماضي، بعد رصد عدة ملاحظات، منها أن نظام التهوية داخلهما رديء، إضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة العامة، والتخلص من القمامة بطريقة غير سليمة.

جانب من أعمال التفتيش على محل بالبلدية

المفتشون خلال معاينة بعض المواد الغذائية

جانب آخر من الحملة