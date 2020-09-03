وفاة حالتي «كورونا» بمستشفى الهواري ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 11:37 مساء
مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني العريبي، مساء الخميس، وفاة رجلين جراء إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح العريبي في بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الرجلين يبلغان 80 عامًا و63 عامًا.

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وفجر الخميس، أعلن العريبي وفاة امرأة مسنة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب شفاء ثلاث حالات من الفيروس.

وأصدرت الحكومة الموقتة، الأربعاء، قرارًا ملزمًا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ووجه القرار بالالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد». ويأتي ذلك في وقت حذر مسؤلون طبيون من انتشار الوباء، واشتكى البعض من نقص الإمكانات.

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