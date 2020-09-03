وفاة مسنة وشفاء 3 حالات من «كورونا» بمستشفى الهواري ببنغازي

غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام، هاني العريبي، الخميس، وفاة امرأة مسنة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب شفاء ثلاث حالات من الفيروس.

وقال العريبي لـ«بوابة الوسط» إن المرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، مشيرًا إلى أن حالات الشفاء الثلاث تعود لرجال عانوا من وضع صحي حرج.

وقبل يومين، أعلن العريبي وفاة حالتي إصابة بفيروس «كورونا» بمستشفى الهواري، لافتًا إلى أن الحتين لرجلين أعمارهما 70 و75 عامًا.

وأصدرت الحكومة الموقتة، أمس الأربعاء، قرارًا ملزمًا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ووجه القرار بالالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان الحكومة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تضمين القرار مخالفات بحق غير الملتزمين، وذلك حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين، وأعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة أول أمس الثلاثاء تسجيل سبع حالات وفاة في كل من بنغازي وجالو، و77 إصابة جديدة بالفيروس في المنطقة الشرقية.

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وحذر مسولون طبيون من انتشار الوباء، واشتكى البعض من نقص الإمكانات، ومنهم النائب الثاني لمدير برج الأمل، الدكتور وليد العقوري، الذي قال إن الأطقم الطبية والطبية المساعدة يتعرضون للاعتداء اللفظي يوميًّا في البرج، التابع لمركز بنغازي الطبي، وهو مخصص بعزل مصابي «كورونا».