11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 11:06 مساء
غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت نتائج تحاليل 41 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي، ليتبين سلبية 27 عينة وإيجابية 11 عينة، إلى جانب ثلاث عينات إعادة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع عشر حالات في مدينة جالو بواقع سبع من العرق واثنتين من الشرف وواحدة من اللبة، إضافة إلى حالة واحدة من مشروع جالو أوجلة.

والثلاثاء الماضي، أوصت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» بمنطقة الواحات بإقفال جميع مداخل مدن الواحات الثلاثة «جالو- أوجلة - أجخرة» إقفالًا نهائيًّا لمدة أسبوع، على أن يقتصر الدخول على الاحتياجات الأساسية كالوقود وغاز الطهي والمواد الغذائية والخضراوات واللحوم، والأدوية ومستلزماتها.

وجاء ذلك ضمن 12 توصية أصدرتها اللجنة نظرًا لـ«الظروف الراهنة التي تمر بها الواحات من اتساع رقعة انتشار الوباء»، مطالبة بضرورة التقيد بتلك التوصيات.

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