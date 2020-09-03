الحرس البلدي يغلق محال بيع الغاز وسط طبرق ويصادر محتوياتها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 03 سبتمبر 2020, 09:49 مساء
أسطوانات غاز طهي صادرتها الحرس البلدي في طبرق. (الإنترنت)

أغلقت دورية تابعة لجهاز الحرس البلدي في طبرق، محال بيع غاز الطهي وصادرت محتوياتها من الأسطوانات، خلال جولة استهدفت وسط المدينة، على ما أفاد رئيس وحدة الإعلام بالجهاز، مصطفى زاكي.

وقال زاكي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن دورية الحرس البلدي نفذت المداهمة بالتنسيق مع قوة حماية الجهاز المشكلة بالتنسيق بين المجلس التسييري لبلدية طبرق ومديرية الأمن والدعم المركزي والغرفة الأمنية المشتركة.

وأوضح زاكي أن قوة الحماية وجهاز الحرس البلدي قاما بمداهمة سماسرة غاز الطهي بعد ورود شكاوى من مواطني المدينة من بيع أسطوانات الغاز بأسعار مرتفعة وخارج سيطرة الجهات الرقابية في البلدية.

وذكر رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق أن سعر أسطوانة غاز الطهي لدى هؤلاء السماسرة وصل إلى 25 و30 دينارا بالمخالفة للقانون، بدلا عن 3 دينارات، وهي التسعيرة المقررة من الجهات المختصة بالبلدية.

وأشار زاكي إلى أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أكد للجنة المكلفة بمتابعة الأسواق أنه سيحارب كافة الظواهر السلبية بالمدينة منها منع بيع غاز الطهي على المفترقات العامة والشوارع الرئيسيّة.

أسطوانات غاز طهي صادرتها الحرس البلدي في طبرق. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
السلطات الأميركية تطالب الولايات بالاستعداد لتوزيع لقاح لـ«كوفيد-19» قبل نوفمبر
دولى
سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ...
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفلات لاختبار مخاطر الإصابة بـ«كورونا»