الحرس البلدي يغلق محال بيع الغاز وسط طبرق ويصادر محتوياتها

أسطوانات غاز طهي صادرتها الحرس البلدي في طبرق. (الإنترنت)

أغلقت دورية تابعة لجهاز الحرس البلدي في طبرق، محال بيع غاز الطهي وصادرت محتوياتها من الأسطوانات، خلال جولة استهدفت وسط المدينة، على ما أفاد رئيس وحدة الإعلام بالجهاز، مصطفى زاكي.

وقال زاكي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن دورية الحرس البلدي نفذت المداهمة بالتنسيق مع قوة حماية الجهاز المشكلة بالتنسيق بين المجلس التسييري لبلدية طبرق ومديرية الأمن والدعم المركزي والغرفة الأمنية المشتركة.

وأوضح زاكي أن قوة الحماية وجهاز الحرس البلدي قاما بمداهمة سماسرة غاز الطهي بعد ورود شكاوى من مواطني المدينة من بيع أسطوانات الغاز بأسعار مرتفعة وخارج سيطرة الجهات الرقابية في البلدية.

وذكر رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق أن سعر أسطوانة غاز الطهي لدى هؤلاء السماسرة وصل إلى 25 و30 دينارا بالمخالفة للقانون، بدلا عن 3 دينارات، وهي التسعيرة المقررة من الجهات المختصة بالبلدية.

وأشار زاكي إلى أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أكد للجنة المكلفة بمتابعة الأسواق أنه سيحارب كافة الظواهر السلبية بالمدينة منها منع بيع غاز الطهي على المفترقات العامة والشوارع الرئيسيّة.

أسطوانات غاز طهي صادرتها الحرس البلدي في طبرق. (الإنترنت)