بدء تنفيذ خط مياه الشرب بمنطقة المجاريس في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 11:49 صباحا
بدء أعمال حفر خط أنابيب مياه في بنغازي، 2 سبتمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس التسييري لبلدية بنغازي بدء أعمال الحفر لمشروع خط مياه الشرب بمنطقة المجاريس.

ويتفرع الخط إلى خطين، الأول يغذي منطقة المجاريس القبلي التي تضم نحو 100 منزل، والثاني يغذي منطقة قنفودة الجديدة التي تضم نحو 200 منزل تقريبا، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتنفذ شركة الجود للمقاولات المشروع، بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وهذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وفي سياق متصل، توجه المجلس بالشكر إلى جهاز تنفيق وإدارة مشروع النهر الصناعي، إثر عودة المياه إلى المدينة بعد انقطاع، حيث أعادت إدارة التشغيل والصيانة ضخ المياه لتعبئة خط أنابيب «أجدابيا - سلوق»، لتصل المياه إلى مناطق غرب بنغازي «المقرون وقمينس وسلوق»، ومنها إلى المدينة.

وفي تصريح إلى قناة الوسط «wtv»، نفى مدير مكتب الإعلام بالجهاز، توفيق الشبعان ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود إصابات تسمم بسبب تلوث المياه وتغير رائحتها ولونها في بنغازي، مؤكدا أن خزان عمر المختار الكبير زراعي بالدرجة الأولى، لكن ما قاله سكان بنغازي من تغير الرائحة يأتي نتيجة طبيعية لأن المياه راكدة في باطن أنابيب الخزان.

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