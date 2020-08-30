النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 07:15 مساء
مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، توفيق الشبعان, (قناة الوسط)

رد مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، توفيق الشبعان، على ما يشاع من أخبار بشأن تلوث مياه خزان عمر المختار الكبير بمسكلو في بنغازي.

ونفى الشبعان، في تصريحات إلى قناة الوسط «wtv»، كل ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود إصابات تسمم بسبب تلوث المياه وتغير رائحتها ولونها، مؤكدا أن خزان عمر المختار الكبير زراعي بالدرجة الأولى، لكنه قال إن ما قاله سكان بنغازي من تغير الرائحة يأتي نتيجة طبيعية لأن المياه راكدة في باطن أنابيب الخزان، وهو ما يؤدي إلى تغير طفيف في الطعم ووجود رائحة للمياه بسيطة.

وتابع أن جهاز النهر الصناعي يضم إدارة متابعة ضبط وجودة ومراقبة المياه، تأخذ عينات من نقاط تغطية المدينة بصفة دورية، حيث أظهرت نتائح التحاليل من خزان عمر المختار خلو المياه من أي جراثيم أو تلوث.

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