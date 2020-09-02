استئناف الدراسة لطلاب الشهادة الثانوية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 10:12 مساء
طلاب الشهادة الثانوية في إحدى مدارس سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

استأنف طلاب الشهادة الثانوية في سبها, يوم الاثنين، دراستهم والعودة إلى المدارس بعد انقطاع دام لأسابيع بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

ورصدت «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، استمرار الدراسة في المدارس الثانوية بمدينة سبها وسط إجراءات احترازية مشددة بمدارس المدينة.

وقال مراقب التعليم في سبها، النعاس الحافر لـ«بوابة الوسط» إن الدراسة انطلقت بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المدارس، والتي تشمل النظافة وإلزام الطلبة بارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي.

وأكد الحافر أن مراقبة التعليم في مدينة سبها ألزمت إدارات المدارس والمعلمين بالتقيد بالجدول الدراسي الذي جرى إعداده قبل العودة المدرسية.

وأضاف أن التعليمات تقضي بدخول الطلاب إلى الفصول الدراسية بعد قياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي، وإعطاء كل طالب كمامة مجانا، وإلزامهم بالتباعد الاجتماعي.

طالبات الشهادة الثانوية في إحدى مدارس سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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