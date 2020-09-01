فصل دائرتي الخمس مفاتيح-القرة بوللي جراء إطلاق نار من مسلحين بمنطقة الربايع

شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل دائرتي الخمس مفاتيح-القرة بوللي رقمي «1 و2» جهد 220 ك. ف، بمنطقة الربايع بغنيمة، جراء إطلاق مجموعة مسلحة النار على خطوط نقل الطاقة بالمنطقة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن دائرتي الخمس مفاتيح-القرة بوللي تعتبر من الدوائر المهمة في تصريف نقل الطاقة التي تربط بين المنطقتين الغربية والوسطى.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام في المنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة لانخفاض التردد، مما أدى إلى انقسام الشبكة الكهربائية وخروج شبكتي الوسطى والجنوبية وحدوث إظلام بهما، منوهة بأنها تعمل على إعادة بناء الشبكة.