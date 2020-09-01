«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا

عينات اختبار للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: الإرشيفية)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل 217 مصابا للشفاء، بينما توفي خمسة آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأجري اختبار لـ 2878 عينة موزعة بواقع 1123 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و636 عينة في مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و232 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و132 عينة في مختبر فرع المركز سبها.

إضافة إلى 141 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و92 عينة في مختبر فرع المركز الزاوية، و73 عينة من مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، و32 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، وسبع عينات بمختبر فرع المركز طبرق، وخمس عينات في مختبر فرع المركز زوارة، وأربع عينات من مختبر فرع المركز الكفرة، وعينة بمختبر فرع المركز غدامس.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 14 ألفا و624 حالة، منها 12 ألفا و706 نشطة، وألف و676 متعافا، بينما توفى 242 آخرين.