الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 12:35 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الثلاثاء، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، هادئ على ساحل سرت، ويتراوح ارتفاع الموج على طول الساحل بين 0.25 إلى 1.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون هادئًا على ساحل سرت، اليوم الثلاثاء.
- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.

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