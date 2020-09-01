الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الثلاثاء، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.



وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، هادئ على ساحل سرت، ويتراوح ارتفاع الموج على طول الساحل بين 0.25 إلى 1.50 متر.