«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي أمام تفشي «كورونا»

حملة مناشدة دولية أطلقتها مؤسسة الوسط الإعلامية للوقوف مع الشعب الليبي, 1 سبتمبر 2020. (مؤسسة الوسط)

تطلق مؤسسة «الوسط» الإعلامية، في 9 سبتمبر الحالي، حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي، وهو يمر بمحنة قاسية يواجه فيها تفشي وباء «كورونا» في كل أرجاء البلاد، مفتقرًا لكل الوسائل والإمكانات لمواجهة هذه الأزمة التي اجتاحت العالم في ظل تردٍ مريع في الخدمات الأساسية، وشبه انهيار في البنية التحتية.

وستحث الحملة المنظمات الإنسانية والدولية على تقديم الدعم مباشرة للمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز العزل الخاصة، وفق بيان للمؤسسة اليوم.

وستنطلق الحملة تحت شعار «أنقذوا الليبيين».

وتعاني البلديات الليبية، في جميع ربوع الوطن، تزايد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، في ظل ضعف الإمكانات الصحية والبنية التحتية.