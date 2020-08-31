مدارس التعليم الثانوي ببني وليد تستقبل طلابها بعد توقف الدراسة بسبب «كورونا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 31 أغسطس 2020, 08:19 مساء
وكيل وزارة التعليم يتفقد فصل دراسي بمدرسة ثانوية في بني وليد. (الإنترنت)

فتحت مدارس التعليم الثانوي بمدينة بني وليد، اليوم الاثنين، أبوابها أمام الطلاب لاستئناف العام الدراسي 2020، بعد توقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» إن المراقبة وزعت كافة وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد والأسئلة الاسترشادية على المؤسسات التعليمية لمرحلة التعليم الثانوي.

وأضاف صالح أن مراقبة التعليم خصصت لكل طالب ومدرس مواد وقاية شخصية متمثلة في «القفازات والكمامات وجل التعقيم»، إضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي ووجود مسافات بين المقاعد في الصف الواحد، والذي يضم 15 طالبا.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، أن وزارة التعليم وضعت خطة احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وطرق مواجهته داخل المدارس لضمان سلامة الطلاب بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكيل وزارة التعليم يتفقد فصل دراسي بمدرسة ثانوية في بني وليد. (الإنترنت)
طلاب داخل فصل دراسي بإحدى المدارس الثانوية في بني وليد. (الإنترنت)
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