توزيع الإصابات الجديدة بـ«كورونا».. طرابلس الأعلى ثم بنغازي وزليتن

مختبر للكشف عن عينات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» في مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 543 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، حازت طرابلس على النسبة الأكبر منها بواقع 224 حالة.

وجاءت بنغازي ثانيًا بـ80 حالة، ثم زليتن بـ36 حالة، و35 حالة في الخمس، و21 حالة في بني وليد، و17 حالة في مصراتة، و16 حالة في غريان، و15 حالة في كل من أجدابيا والزاوية المركز، وتسع حالات في كل من جالو وجنزور والمرج، حسب النشرة اليومية الصادرة عن المركز بشأن الوضع الوبائي في البلاد.

إضافة إلى ثماني حالات في غات، وست حالات في كل من الأبرق والزنتان، وخمس حالات في كل من الكفرة وسبها، وأربع حالات في كل من القيقب ورجبان، وثلاث حالات في كل من تاكنس والمنصورة والنواحي الأربعة، وحالتين في العزيزة وتراغن، وحالة في كل من الشقيقة وجادو والرياينة وزوارة وسرت وأوباري.

وتعافى 49 مصابًا من المرض، منهم 32 حالة في مصراتة، وخمس حالات في سبها، وثلاث حالات في الخمس، وحالتان في غريان، وحالة في كل من ترهونة والزاوية، إضافة إلى وفاة خمسة آخرين بواقع حالة في كل من مصراتة وغريان والشاطئ وترهونة والشقيقة.