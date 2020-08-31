«مالية الوفاق» تسلم أذونات مرتبات أغسطس إلى «المركزي»

سلمت وزارة المالية في حكومة الوفاق، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر أغسطس لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، فإن هذا الإجراء يتبعه استكمال إجراءات الصرف المتبعة.
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