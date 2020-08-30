شركة سرت تعلن نجاح صيانة إحدى الآبار بحقل الجبل

معدات مستخدمة في عملية صيانة البئر «P25-6» بحقل الجبل. (شركة سرت)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أن عملية إعادة التأهيل والصيانة التي أجريت لإحدى الآبار النفطية بحقل الجبل حققت «نتائج باهرة»، مشيرة إلى أن العملية جرى خلالها استخدام نوع جديد من الأحماض لأول مرة في ليبيا.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عملية صيانة البئر (P25-6) انتهت اليوم الأحد بنجاح باهر، بعد إجراء اختبار وتقييم البئر «بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك من خلال الخانق 64/32 بوصة وبضغط 530 رطلا للبوصة المربعة (تدفق طبيعي)».

وأوضحت الشركة أن إنتاجية البئر خلال الاختبارات «كانت 1200 برميل زيت في اليوم بنسبة 100% ودون أي مياه مصاحبة»، مشيرة إلى أن عملية الصيانة أجريت باستخدام منصة صيانة «Workover Rig» والتي من خلالها جرى إقفال منطقة تسرب المياه في قاع البئر وإجراء معالجة للطبقة المنتجة بحامض استخدم لأول مرة في ليبيا.

وأشارت الشركة إلى أن البئر كانت مقفلة منذ سبتمبر 2018 بسبب ضعف الإنتاج وكثرة إنتاج المياه المصاحبة، حيث وصلت إلى أكثر من 70%. لافتة إلى أن عملية الصيانة تأتي في إطار الاهتمام المتواصل لإدارة الشركة وبدعم من المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة القدرة الإنتاجية من النفط الخام، وضمن سلسلة نجاحات تنفيذ الشركة مخططات برامج الميزانية الاستثنائية للعام 2020.

معدات مستخدمة في عملية صيانة البئر «P25-6» بحقل الجبل. (شركة سرت)

الاختبار التشغيلي للبئر «P25-6» بحقل الجبل. (شركة سرت)

الاختبار التشغيلي للبئر «P25-6» بحقل الجبل. (شركة سرت)