«الرئاسي» يشكل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة

شعار حكومة الوفاق. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، تشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم «565» لسنة 2020، على تشكيل اللجنة من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان رئيسًا، وعضوية كل من عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة أحمد حمزة المهدي، ووزير المالية المفوض فرج عبدالرحمن أبومطاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الدكتور طلال محمد عجاج.

وحدد المجلس الرئاسي اختصاصات اللجنة في مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين «2019 و2020»، فيما خولت المادة الثانية اللجنة بالاستعانة بمَن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها، على أن تقدم تقريرًا بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي خلال 15 يومًا من تاريخ هذا القرار.

وحض المجلس الرئاسي الجهات المختصة على تنفيذ والعمل بالقرار من تاريخ صدوره.