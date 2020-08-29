«الرئاسي» يشكل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 04:01 مساء
شعار حكومة الوفاق. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، تشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم «565» لسنة 2020، على تشكيل اللجنة من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان رئيسًا، وعضوية كل من عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة أحمد حمزة المهدي، ووزير المالية المفوض فرج عبدالرحمن أبومطاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الدكتور طلال محمد عجاج.

وحدد المجلس الرئاسي اختصاصات اللجنة في مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين «2019 و2020»، فيما خولت المادة الثانية اللجنة بالاستعانة بمَن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها، على أن تقدم تقريرًا بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي خلال 15 يومًا من تاريخ هذا القرار.

وحض المجلس الرئاسي الجهات المختصة على تنفيذ والعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم أمام اختبارات إلزامية وتتبع المصابين بـ«كورونا» لتجنب موجة ثانية من ...
دولى
«الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020
ليبيا
باشاغا يرحب بتحقيق «الرئاسي» ويطالب بأن يكون منقولا على الهواء
ليبيا
«الرئاسي» يكلف «القوة المشتركة» بضبط الأمن في العاصمة
ليبيا
«الرئاسي» يقرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق
ليبيا
الوباء يعاود «التفشي».. أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في فرنسا
دولى
ماكرون يحذر من «حرب أهلية» في لبنان «إذا تخلينا عنه»
دولى
مستشفى الهواري يعاني.. نقص في الإمكانات والدعم المادي وغياب الصيانة يهدد بغلق ...
ليبيا
خسائر «الإقفالات النفطية» تصل إلى 9 مليارات دولار
ليبيا
مصراتة تشهد أول مناظرة بين مترشحين لعضوية المجالس البلدية في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: الحل أو «الموجة الثانية» لانتفاضة الليبيين
ليبيا
العدد 249 من جريدة «الوسط»: غضب الشارع.. وما بعد بياني السراج وصالح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أهم أعراض نقص فيتامين «د»