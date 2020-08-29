إصابة 329 حالة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 11:11 صباحا
مختبر للكشف عن عينات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» في مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إصابة 329 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، وذلك بعد تحليل 1481 عينة تسلمها المركز من عدد من المختبرات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

وأوضح المركز في بيان رقم «174»، أنه تسلم، أمس الجمعة، 1481 عينة، جاءت نتيجة 1152 منها سلبية، و329 إيجابية، منها 195 حالة جديدة و134 مخالطة، فيما توزعت العينات النحو التالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 560 عينة.

- مختبر المركز المرجعي زليتن 138 عينة.

- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 460 عينة.

- مختبر فرع المركز سبها 88 عينة.

- مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 84 عينة.

- مختبر فرع المركز الزاوية 95 عينة.

- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 56 عينة.

وبذلك، يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ وصوله إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 12 ألفًا و958 حالة، لا يزال 11 ألفًا و394 حالة منها نشطًا، فيما بلغ عدد المتعافين ألفًا و333 حالة، والوفيات 231 حالة.

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