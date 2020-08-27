الصور يأمر بضبط 4 مسؤولين من شركة الكهرباء وإحالتهم للتحقيق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 10:51 مساء
رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، اليوم الخميس، أمرا بضبط وإحضار أربعة مسؤولين من الشركة العامة للكهرباء وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابقان للشركة.

وأمر الصور الجهات المعنية بضبط كل من الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، والمدير التنفيذي السابق للشركة علي ساسي، وأبوالقاسم علي شنقير، وسليمان عمران أبوقلغة.

شكشك يحيل إلى النائب العام أسباب انقطاع الكهرباء.. ويوصي بمنع مسؤولين من السفر

وفي 19 أغسطس الجاري، أحال رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، إلى القائم بأعمال مكتب النائب العام ملفا يتضمن تحقيقات الديوان بشأن أسباب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، موصيا بمنع سفر مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، إلى حين انتهاء التحقيق.

وحسب الخطاب الذي وجهه شكشك إلى النائب العام، ونشره ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك»، أمس الأربعاء، فإن الملف «يتضمن إهمالًا متعمدًا يرقى إلى جرائم جنائية».

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