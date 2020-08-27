اتفاق على إطلاق حملات أمنية في طبرق الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 05:46 مساء
اجتماع آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس المجلس التسييري للبلدية ومدير الأمن بالقاعدة البحرية، الخميس، 27 أغسطس 2020. (المجلس البلدي طبرق)

اتفقت منطقة طبرق العسكرية والمجلس التسييري للبلدية ومديرية الأمن، اليوم الخميس، على إطلاق حملات أمنية في المنطقة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنه المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال اجتماع أمني عقد صباح اليوم بقاعدة طبرق البحرية ضم آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي، ومدير الأمن العميد عبدالمولى ونيس، ورئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، بحضور آمر قاعدة طبرق البحرية اللواء ناجي بوعلوية، وعضو المجلس التسييري للبلدية عبدالكريم بوطابونة.

وقال المجلس البلدي طبرق إن «الاجتماع ناقش تعاون القوات المسلحة والأمن مع بلدية طبرق وجهاز الحرس البلدي لضبط الشارع بالمدينة. وانطلاق حملات أمنية اعتباراً من الأسبوع المقبل».

وأوضح المجلس البلدي أن الحملات الأمنية تهدف «لضبط المخالفين وإنهاء كافة المخالفات التي تعيق الحملة التنظيمية التي تقوم بها بلدية طبرق».

اجتماع آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس المجلس التسييري للبلدية ومدير الأمن بالقاعدة البحرية، الخميس، 27 أغسطس 2020. (المجلس البلدي طبرق)
اجتماع آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس المجلس التسييري للبلدية ومدير الأمن بالقاعدة البحرية، الخميس، 27 أغسطس 2020. (المجلس البلدي طبرق)
اجتماع آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس المجلس التسييري للبلدية ومدير الأمن بالقاعدة البحرية، الخميس، 27 أغسطس 2020. (المجلس البلدي طبرق)
اجتماع آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس المجلس التسييري للبلدية ومدير الأمن بالقاعدة البحرية، الخميس، 27 أغسطس 2020. (المجلس البلدي طبرق)
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