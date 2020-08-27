مجهولون يهاجمون سفارة ليبيا في بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 12:17 مساء
القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروسيا محمد ستيتة، 27 أغسطس 2020، (روسيا اليوم)

قال القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروسيا محمد ستيتة، اليوم الخميس، أن مجهولين هاجموا مقر السفارة في البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقدر عدد مقتحمي السفارة بنحو 40 شخصا «بينهم اثنان أو ثلاثة ليبيين»، مضيفا أن تلك المجموعة هاجمت السفارة في السادسة صباحا، بينما كان هناك أشخاص، منهم دبلوماسيون سابقون، يقومون بأعمالهم داخل المبنى، حسب تصريح إلى قناة «روسيا اليوم».

ودعا ستيتة السلطات في بيلاروسيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مناشدا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو التدخل العاجل.

وفي وقت لاحق، أعلن ستيتة أن الهجوم انتهى، والأمور تعود تدريجيا إلى طبيعته، مضيفا أن السفارة تمثل الحكومة الموقتة والقيادة العامة، ولم يشر إلى وقوع أضرار جراء الهجوم من عدمه.

فردان ضمن مجموعة صورتهما كاميرا مراقبة بالسفارة خلال الاقتحام
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