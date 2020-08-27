«مكافحة الأمراض»: 440 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 57 حالة

عاملان في أحد المختبرات التابعة لمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، من أصل 2451 عينة.

وتماثل 57 مصابا للشفاء، في حين توفى تسعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتوزعت العينات بواقع 680 عينة في لمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و664 عينة بمختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية، و404 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و244 عينة في مختبر مركز بنغازي الطبي.

إضافة إلى 194 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن، و109 عينات بمختبر فرع المركز سبها، و96 عينة بمختبر فرع المركز الزاوية، و44 عينة في مختبر مركز بحوي التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و16 عينة من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 12 ألفا و274 حالة، منها عشرة آلاف و274 نشطة، وألف و209 متعافا، إضافة إلى وفاة 219 شخصا، وذلك منذ انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.