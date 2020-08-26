بسبب الحظر.. «تعليم الوفاق» تؤجل العودة المدرسية إلى الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 06:35 مساء
اجتماع وكيل وزارة التعليم مع مراقبي التعليم في بلديات طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى. (وزارة التعليم)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، تأجيل العودة المدرسية إلى يوم الإثنين المقبل 31 أغسطس الجاري، بدلاَ عن يوم السبت الذي كان مقررًا في السابق.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تأجيل العودة المدرسية جاء بسبب قرار المجلس الرئاسي الصادر اليوم بشأن فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء.

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وعقد وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، اجتماعًا موسعًا اليوم ضم مراقبي التعليم ببلديات منطقة طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى، للوقوف على استعداد المؤسسات التعليمية بهذه المراقبات، لعودة الدراسة الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية فقط، بحسب الوزارة.

وحضر الاجتماع الدكتورة فوزية الترهوني عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير عام مركز المناهج التعليمية الدكتور الطاهر حبيب، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبد المنعم أبولائحة، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

اجتماع وكيل وزارة التعليم مع مراقبي التعليم في بلديات طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى. (وزارة التعليم)
اجتماع وكيل وزارة التعليم مع مراقبي التعليم في بلديات طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى. (وزارة التعليم)
اجتماع وكيل وزارة التعليم مع مراقبي التعليم في بلديات طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى. (وزارة التعليم)
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