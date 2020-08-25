السراج يوجه بضرورة تسهيل إجراءات منح تصاريح التظاهر السلمي

اجتماع السراج مع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، «بضرورة تسهيل إجراءات منح تصاريح التظاهر السلمي»، مؤكدا «أن التظاهر والخروج في مسيرات هو أحد أوجه التعبير عن الرأي وهو حق طبيعي تكفله الدولة المدنية»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد السراج خلال اجتماعه، صباح اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد خالد مازن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصص لـ«مناقشة الترتيبات المتخذة لتأمين سلامة المواطنين ممن يعبرون عن رأيهم بالتظاهر، بطريقة صحيحة ووفقا للتصاريح الممنوحة لهم».

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الرئاسي ناقش مع وكيل وزارة الداخلية «عددا من الملفات المتعلقة بأداء وزارة الداخلية في مجال تعزيز الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون».

استمرار تظاهرات الاحتجاج في طرابلس ضد الفساد ومعلومات عن حملة اعتقال ضد نشطاء

وشهدت العاصمة طرابلس، يومي الأحد والإثنين، تظاهرات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، إلا أن المشاركين في التظاهرة تعرضوا لاعتداءات، حسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.