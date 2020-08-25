أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على غالبية مناطق الشمال

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق الشمال أجواء معتدلة، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على الوسط والجنوب، وتظل الرطوبة عالية بالمناطق الساحلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركزالوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 29 و42 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل، و33 إلى 35 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و38 درجة مئوية، وتصل إلى 42 درجة مئوية على غدامس.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.